(Video) Puna vojna oprema, teško naoružanje i potpuna kamuflaža ovako izgleda vojska ubijenog najopasnijeg narko-bosa: Na ulicama Meksika sve gori, ima mrtvih

Blic pre 1 sat
(Video) Puna vojna oprema, teško naoružanje i potpuna kamuflaža ovako izgleda vojska ubijenog najopasnijeg narko-bosa: Na…
Njegova smrt izazvala je talas nasilja, blokade, požare i obustavu javnog prevoza, letova u Halisku i susednim državama Naoružane grupe kartela preuzele su kontrolu nad delovima gradova, uz pretnje pucnjavom na civile i objave na društvenim mrežama Nemesio Ruben Osegera Servantes, poznatiji kao "El Menčo", najtraženiji i najopasniji trgovac drogom na svetu, ubijen je od strane vojske Meksika. Smrt narko-bosa izazvala je talas nasilja, blokade puteva i požare u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Foto, video) Ubijen najtraženiji čovek, zemlja gori! Počeo rat na ulicama, ima mrtvih, stiglo jezivo upozorenje njegove…

(Foto, video) Ubijen najtraženiji čovek, zemlja gori! Počeo rat na ulicama, ima mrtvih, stiglo jezivo upozorenje njegove "vojske": "Svako ko se nađe napolju posle 14h biće likvidiran"

Blic pre 3 sata
(Foto/video) Ko je bio ubijeni El Menčo zbog kog zemlja tone u rat? Najopasniji narko-bos, vođa jednog od najkrvavijih kartela…

(Foto/video) Ko je bio ubijeni El Menčo zbog kog zemlja tone u rat? Najopasniji narko-bos, vođa jednog od najkrvavijih kartela na planeti: Evo kako je došao na "vrh"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MeksikoServantes

Svet, najnovije vesti »

Vlada Grenlanda blokirala Trampa! On ponudio pomoć, oni mu rekli: "Ne, hvala!"

Vlada Grenlanda blokirala Trampa! On ponudio pomoć, oni mu rekli: "Ne, hvala!"

Kurir pre 9 minuta
SAD upozorile na terorističku pretnju u Obali Slonovače i turistička mesta

SAD upozorile na terorističku pretnju u Obali Slonovače i turistička mesta

Politika pre 34 minuta
Teheran spreman na ustupke u zamenu za ukidanje sankcija SAD

Teheran spreman na ustupke u zamenu za ukidanje sankcija SAD

Politika pre 19 minuta
SAD upozorile na terorističku pretnju u Obali Slonovače, uključujući turistička mesta

SAD upozorile na terorističku pretnju u Obali Slonovače, uključujući turistička mesta

Insajder pre 1 sat
Putin: Rusija će nastaviti da povećava potencijal i borbenu gotovost oružanih snaga

Putin: Rusija će nastaviti da povećava potencijal i borbenu gotovost oružanih snaga

Insajder pre 1 sat