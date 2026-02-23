(Video) Puna vojna oprema, teško naoružanje i potpuna kamuflaža ovako izgleda vojska ubijenog najopasnijeg narko-bosa: Na ulicama Meksika sve gori, ima mrtvih

Njegova smrt izazvala je talas nasilja, blokade, požare i obustavu javnog prevoza, letova u Halisku i susednim državama Naoružane grupe kartela preuzele su kontrolu nad delovima gradova, uz pretnje pucnjavom na civile i objave na društvenim mrežama Nemesio Ruben Osegera Servantes, poznatiji kao "El Menčo", najtraženiji i najopasniji trgovac drogom na svetu, ubijen je od strane vojske Meksika. Smrt narko-bosa izazvala je talas nasilja, blokade puteva i požare u