(Video) Snežna mećava decenije! Gradonačelnik naredio potpunu obustavu saobraćaja, milioni ljudi u opasnosti: Panika u Njujorku

Blic pre 1 sat
Zabrana kretanja ne važi za hitne slučajeve. Više desetina miliona ljudi na severoistoku SAD priprema se za sneg do 60 centimetara. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani naredio je obustavu saobraćaja celokupne gradske mreže uoči velike snežne oluje koja će pogoditi severoistok Sjedinjenih Američkih Država. "Njujork se nije suočio sa olujom ovih razmera u poslednjoj deceniji. Molimo Njujorčane da izbegavaju sva nepotrebna putovanja", saopštio je Mamdani. Zabrana se
Danas pre 3 sata
