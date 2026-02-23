Trump preuređuje carinski režim - zbrka u svetskoj trgovini se vraća

Odluka američkog Vrhovnog suda da poništi takozvane recipročne carine predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trumpa unosi novu neizvesnost u niz trgovinskih sporazuma koje su pregovarali svetski partneri, dok neizbežna realnost postojećih carina i dalje predstavlja pretnju.

Evropska unija (EU) je u ponedeljak pokazala da je spremna da zamrzne proces ratifikacije svog sporazuma sa Vašingtonom, prema izveštaju Bloomberg Newsa koji je evropske akcije spustio na najniži nivo tokom sesije. U međuvremenu, indijski trgovinski zvaničnici odložili su put u SAD koji je trebalo da dovede do zaključenja privremenog sporazuma. Administracija Trumpa je brzo najavila planove da prethodne carine zameni novom, opštom stopom od 15 odsto na uvoz u SAD.