Trump preuređuje carinski režim - zbrka u svetskoj trgovini se vraća

Bloomberg Adria pre 11 minuta  |  Malcolm Scott/Bloomberg
Trump preuređuje carinski režim - zbrka u svetskoj trgovini se vraća

Odluka američkog Vrhovnog suda da poništi takozvane recipročne carine predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trumpa unosi novu neizvesnost u niz trgovinskih sporazuma koje su pregovarali svetski partneri, dok neizbežna realnost postojećih carina i dalje predstavlja pretnju.

Evropska unija (EU) je u ponedeljak pokazala da je spremna da zamrzne proces ratifikacije svog sporazuma sa Vašingtonom, prema izveštaju Bloomberg Newsa koji je evropske akcije spustio na najniži nivo tokom sesije. U međuvremenu, indijski trgovinski zvaničnici odložili su put u SAD koji je trebalo da dovede do zaključenja privremenog sporazuma. Administracija Trumpa je brzo najavila planove da prethodne carine zameni novom, opštom stopom od 15 odsto na uvoz u SAD.
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

London ne isključuje mogućnost uzvratnih carina prema Americi

London ne isključuje mogućnost uzvratnih carina prema Americi

Blic pre 1 sat
Ludi Tramp opet sikće: Sada mogu da radim "strašne stvari" drugim zemljama!

Ludi Tramp opet sikće: Sada mogu da radim "strašne stvari" drugim zemljama!

Pravda pre 1 sat
"Mogu da radim strašne stvari drugim zemljama", Tramp tvrdi da mu je Vrhovni sud nesvesno dao ovlašćenja

"Mogu da radim strašne stvari drugim zemljama", Tramp tvrdi da mu je Vrhovni sud nesvesno dao ovlašćenja

Blic pre 16 minuta
Nove Trampove carine i uticaj na globalno tržište: Šta mere znače za Srbiju?

Nove Trampove carine i uticaj na globalno tržište: Šta mere znače za Srbiju?

Euronews pre 1 sat
Tramp udara na sud

Tramp udara na sud

Vesti online pre 2 sata
London ne isključuje mogućnost uzvratnih carina prema SAD

London ne isključuje mogućnost uzvratnih carina prema SAD

Politika pre 2 sata
"Mogu da radim apsolutno strašne stvari stranim zemljama" Tramp: Vrhovni sud slučajno i nesvesno mi je dao ovlašćenja

"Mogu da radim apsolutno strašne stvari stranim zemljama" Tramp: Vrhovni sud slučajno i nesvesno mi je dao ovlašćenja

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaVrhovni SudInđijaTrgovinski sporazumVašingtonEU

Ekonomija, najnovije vesti »

Kupila je tri kuće za 25 godina i otkrila kako: Ako znate odgovore na ova 3 pitanja, imaćete nekretninu brže nego što ste…

Kupila je tri kuće za 25 godina i otkrila kako: Ako znate odgovore na ova 3 pitanja, imaćete nekretninu brže nego što ste ikada sanjali

Kurir pre 1 minut
Ševarlić: Zabraniti uvoz GMO hrane, najjednostavnija barijera da se zaustavi uvoz mesa i mleka

Ševarlić: Zabraniti uvoz GMO hrane, najjednostavnija barijera da se zaustavi uvoz mesa i mleka

Danas pre 1 minut
Da li štedite u dinarima ili evrima? Stručnjaci za finansije otkrivaju šta je pametnije

Da li štedite u dinarima ili evrima? Stručnjaci za finansije otkrivaju šta je pametnije

Kurir pre 5 minuta
U sredu konsultacije Ministarstva poljoprivede i Evropske komisije u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko

U sredu konsultacije Ministarstva poljoprivede i Evropske komisije u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko

Nova ekonomija pre 45 minuta
SAD će u ponoć prestati da naplaćuju carine; Tramp odluku Vrhovnog suda smatra smešnom i preti mnogo višim carinama

SAD će u ponoć prestati da naplaćuju carine; Tramp odluku Vrhovnog suda smatra smešnom i preti mnogo višim carinama

RTV pre 26 minuta