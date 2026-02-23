Advokati u trodnevnoj ubustavi rada zbog “Mrdićevih zakona”

Bujanovac, 23. februar 2026. – Advokati u Srbiji stupili su danas u trodnevnu obustavu rada u znak protesta zbog izmene pravosudnih zakona, poznatih i kao “Mrdićevi zakoni”, najavili su iz Advokatske komore Srbije (AKS).

B ujanovačke su ranije objavile da je i niška komora, kojoj pripadaju bujanovački advokati, poručila da treba biti pažljiv oko primene ovih zakona. U odluci koja je na sajtu AKS objavljena 11. februara, Komora je pozvala nadležne organe da preduzmu “mere iz svoje nadležnosti i stave van snage usvojeni set izmena pravosudnih zakona”, pod pretnjom obustave rada advokata na teritoriji Srbije od 23. do 25. februara. Pošto je, kako tvrdi Komora, reakcija izostala,