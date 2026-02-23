‘Putin je započeo Treći svetski rat i moramo da ga zaustavimo’: Zelenski za BBC

Danas pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
‘Putin je započeo Treći svetski rat i moramo da ga zaustavimo’: Zelenski za BBC

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski nastavlja da šalje poruke otpora četiri godine od početka ruske invazije na njegovu zemlju.

Ukrajina je daleko od poraza i pobediće u ovom ratu, tvrdi on tokom našeg sastanka u sedištu ukrajinske vlade u Kijevu uoči četvorogodišnjice početka ruske invazije. Odlučno odbija da prihvati uslove primirja koje traži ruski predsednik Vladimir Putin, a među njima je povlačenje ukrajinskih snaga iz strateških oblasti koje Rusija nije uspela da osvoji uprkos žrtvovanju desetina hiljada vojnika. Putin je započeo Treći svetski rat i jedini odgovor na to je snažan
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zelenski: Putin započeo Treći svetski rat i mora biti zaustavljen

Zelenski: Putin započeo Treći svetski rat i mora biti zaustavljen

Newsmax Balkans pre 59 minuta
'Putin je započeo Treći svetski rat i moramo da ga zaustavimo': Zelenski za BBC

'Putin je započeo Treći svetski rat i moramo da ga zaustavimo': Zelenski za BBC

Radio 021 pre 59 minuta
'Putin je započeo Treći svetski rat i moramo da ga zaustavimo': Zelenski za BBC

'Putin je započeo Treći svetski rat i moramo da ga zaustavimo': Zelenski za BBC

BBC News pre 1 sat
UŽIVO: Rat u Ukrajini Dve osobe poginule, tri povređene u napadu dronom u oblasti Odese

UŽIVO: Rat u Ukrajini Dve osobe poginule, tri povređene u napadu dronom u oblasti Odese

Euronews pre 1 sat
‘Putin je započeo Treći svetski rat i moramo da ga zaustavimo’: Zelenski za BBC

‘Putin je započeo Treći svetski rat i moramo da ga zaustavimo’: Zelenski za BBC

Južne vesti pre 1 sat
'Putin je započeo Treći svetski rat i moramo da ga zaustavimo': Zelenski za BBC

'Putin je započeo Treći svetski rat i moramo da ga zaustavimo': Zelenski za BBC

NIN pre 1 sat
Zelenski vjeruje da je Putin već započeo Treći svjetski rat

Zelenski vjeruje da je Putin već započeo Treći svjetski rat

SEEbiz pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaBBCRusijaKijevVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Haos u Meksiku nakon smrti El Menča: Kartel blokirao autoputeve, otkazani letovi (FOTO)

Haos u Meksiku nakon smrti El Menča: Kartel blokirao autoputeve, otkazani letovi (FOTO)

Insajder pre 18 minuta
Danas u Briselu: Diplomate EU sa direktorom Trampovog Odbora za mir

Danas u Briselu: Diplomate EU sa direktorom Trampovog Odbora za mir

Danas pre 24 minuta
Guteres: Ljudska prava su napadnuta širom sveta

Guteres: Ljudska prava su napadnuta širom sveta

RTV pre 9 minuta
Rat na ulicama Meksika nakon ubistva El Menča! Karteli krenuli u osvetu (video)

Rat na ulicama Meksika nakon ubistva El Menča! Karteli krenuli u osvetu (video)

Pravda pre 19 minuta
Ubijen vođa kartela Halisko: „El Menčo“ stradao u razmeni vatre sa meksičkim specijalnim jedinicama

Ubijen vođa kartela Halisko: „El Menčo“ stradao u razmeni vatre sa meksičkim specijalnim jedinicama

Nedeljnik pre 54 minuta