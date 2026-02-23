‘Putin je započeo Treći svetski rat i moramo da ga zaustavimo’: Zelenski za BBC

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski nastavlja da šalje poruke otpora četiri godine od početka ruske invazije na njegovu zemlju.

Ukrajina je daleko od poraza i pobediće u ovom ratu, tvrdi on tokom našeg sastanka u sedištu ukrajinske vlade u Kijevu uoči četvorogodišnjice početka ruske invazije. Odlučno odbija da prihvati uslove primirja koje traži ruski predsednik Vladimir Putin, a među njima je povlačenje ukrajinskih snaga iz strateških oblasti koje Rusija nije uspela da osvoji uprkos žrtvovanju desetina hiljada vojnika. Putin je započeo Treći svetski rat i jedini odgovor na to je snažan