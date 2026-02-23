Vlasti Njujorka zabranile putovanja zbog snežne oluje

Danas pre 7 sati  |  Beta
Vlasti Njujorka zabranile putovanja zbog snežne oluje
Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani saopštio je danas da se zabranjuju putovanja u gradu sa više osam miliona stanovnika, a zabrana stupa na snagu večeras po lokalnom vremenu i trajaće do sutra ujutro, jer se očekuje snežna oluja, preneli su američki mediji. „Njujork nije doživeo oluju ovih razmera u poslednjoj deceniji“, upozorio je Mamdani na konferenciji za novinare, pozivajući stanovnike da „izbegavaju sva nepotrebna putovanja“. Suočen sa očekivanim obilnim
