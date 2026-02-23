Na prelazima Horgoš, Batrovci, Šid i Bezdan zadržavanje za teretnjake po četiri sata

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Na prelazima Horgoš, Batrovci, Šid i Bezdan zadržavanje za teretnjake po četiri sata

Teretna vozila čekaju po četiri sata na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Horgoš, Batrovci, Šid i Bezdan, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 5.15 časova, na graničnom prelazu Kelebija na izlaznom terminalu zadržavanje za teretnjake je sat vremana. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
Ključne reči

Putevi SrbijeHorgošBatrovciAMSSKelebijaŠidgranicni prelazi

