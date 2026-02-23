Petronijević: Odluka o obustavi rada advokata doneta protivzakonito i protivstatutarno

Euronews pre 8 sati  |  Autor: Tanjug
Advokat Goran Petronijević izjavio je danas da je odluka o obustavi rada advokata doneta protivzakonito i protivstatutarno, jer Upravni odbor Advokatske komore Srbije (AKS) nema ovlašćenja da donosi takve odluke, s obzirom na to su izabrani novi članovi Upravnog odbora, i ocenio da je u pitanju zloupotreba advokature u političke svrhe.

Petronijević je povodom najave AKS o obustavi rada advokata od danas do 25. februara, rekao da su članovi Upravnog odbora mogli samo da sazovu Skupštinu koja će da verifikuje mandate novog Upravnog odbora i ništa više osim toga. Napomenuo je da advokati nemaju pravo na obustavu rada niti na štrajk, odnosno da nijedan od zakona i podzakonskih akata to ne predviđa, izuzev statuta Komore koji obustavu rada predviđa kao mogućnost, ali samo u određenim slučajevima, a to
AKS: Trodnevni štrajk advokata; Petronijević: Odluka o obustavi rada doneta protivzakonito

Advokati: I tužioci i sudije moraju da stanu u odbranu nezavisnosti, nije dovoljno da izađu na 15 minuta

Jovan Rajić o obustavi rada advokata: Za konkretan efekat neophodno da nešto slično učine tužilaštvo i sudovi (VIDEO)

Tema jutra: obustavi rada advokata - da li je to dovoljno i kako da se spasi pravosuđe

Jolović: Odluka o obustavi rada advokata doneta tesnom većinom, ne očekujem produžetak nakon 25. februara

Advokati u obustavi rada

Advokati u trodnevnoj obustavi rada zbog izmena pravosudnih zakona

