Uoči četvrte godišnjice sukoba u Ukrajini, mir i dalje na dugom štapu: Vodi se rat iscrpljivanja, bez značajnih pomaka

Euronews pre 49 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Uoči četvrte godišnjice sukoba u Ukrajini, mir i dalje na dugom štapu: Vodi se rat iscrpljivanja, bez značajnih pomaka

U utorak, 24. februara, navršava se tačno četiri godine od početka rata u Ukrajini, odnosno početka ruske invazije, kojoj se i dalje ne nazire kraj.

Pregovori o kraju rata mogli bi da budu nastavljeni u Ženevi već u četvrtak, ali između svakih pokušaja da se sedne na sto sukobi ne jenjavaju, a ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužuje ruskog lidera Vladimira Putina da je započeo treći svetski rat i da mora da bude zaustavljen snažnim vojnim i ekonomskim pritiskom. Govoreći o godišnjici rata, novinar Euronews Srbija Nikola Krunić rekao je da je, kada se pogledaju poruke sa poslednjih pregovora, mir i
