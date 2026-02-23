UŽIVO: Rat u Ukrajini Dve osobe poginule, tri povređene u napadu dronom u oblasti Odese

Euronews pre 27 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
UŽIVO: Rat u Ukrajini Dve osobe poginule, tri povređene u napadu dronom u oblasti Odese
Rat u Ukrajini traje 1.461 dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da njegova zemlja neće pristati na teritorijalne ustupke Rusiji u zamenu za prekid vatre, ocenjujući da bi to značilo izdaju sopstvenog naroda i samo privremeno zadovoljilo Moskvu. U razgovoru za BBC u sedištu vlade u Kijevu, Zelenski je istakao da Ukrajina nije izgubila rat i da će iz njega izaći kao pobednik. On je odbacio zahteve ruskog predsednika Vladimir Putin da se Kijev povuče
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Zelenski vjeruje da je Putin već započeo Treći svjetski rat

Zelenski vjeruje da je Putin već započeo Treći svjetski rat

SEEbiz pre 1 sat
"Putin je započeo Treći svetski rat, neće se zaustaviti na Ukrajini" Dramatične reči Zelenskog: "On mora biti zaustavljen"

"Putin je započeo Treći svetski rat, neće se zaustaviti na Ukrajini" Dramatične reči Zelenskog: "On mora biti zaustavljen"

Blic pre 1 sat
Zelenski: Putin je započeo treći svetski rat i mora biti zaustavljen

Zelenski: Putin je započeo treći svetski rat i mora biti zaustavljen

NIN pre 1 sat
"Putin je već započeo Treći svetski rat! Pitanje je kako ga zaustaviti": Dramatična poruka Zelenskog

"Putin je već započeo Treći svetski rat! Pitanje je kako ga zaustaviti": Dramatična poruka Zelenskog

Mondo pre 52 minuta
"Putin je započeo treći svetski rat..."

"Putin je započeo treći svetski rat..."

B92 pre 1 sat
Zelenski: Putin započeo treći svetski rat, neće se zaustaviti na Ukrajini

Zelenski: Putin započeo treći svetski rat, neće se zaustaviti na Ukrajini

Politika pre 1 sat
Putin je započeo Treći svetski rat i mora biti zaustavljen: Zelenski nikad oštrije o sukobu, spomenuo i Trampa

Putin je započeo Treći svetski rat i mora biti zaustavljen: Zelenski nikad oštrije o sukobu, spomenuo i Trampa

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaBBCRusijaKijevRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Ubijen El Menčo, najtraženiji kriminalac u Meksiku, banda pokrenula odmazdu

Ubijen El Menčo, najtraženiji kriminalac u Meksiku, banda pokrenula odmazdu

BBC News pre 22 minuta
Kalas: EU verovatno neće postići dogovor o uvođenju novih sankcija Rusiji

Kalas: EU verovatno neće postići dogovor o uvođenju novih sankcija Rusiji

RTV pre 2 minuta
UŽIVO: Rat u Ukrajini Dve osobe poginule, tri povređene u napadu dronom u oblasti Odese

UŽIVO: Rat u Ukrajini Dve osobe poginule, tri povređene u napadu dronom u oblasti Odese

Euronews pre 27 minuta
U udesu autobusa u Nepalu poginulo 19 osoba, a 25 povređeno

U udesu autobusa u Nepalu poginulo 19 osoba, a 25 povređeno

Serbian News Media pre 17 minuta
U stravičnom udesu autobusa u Nepalu poginulo 19 osoba

U stravičnom udesu autobusa u Nepalu poginulo 19 osoba

Nova pre 27 minuta