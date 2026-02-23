UŽIVO: Rat u Ukrajini Dve osobe poginule, tri povređene u napadu dronom u oblasti Odese

Rat u Ukrajini traje 1.461 dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da njegova zemlja neće pristati na teritorijalne ustupke Rusiji u zamenu za prekid vatre, ocenjujući da bi to značilo izdaju sopstvenog naroda i samo privremeno zadovoljilo Moskvu. U razgovoru za BBC u sedištu vlade u Kijevu, Zelenski je istakao da Ukrajina nije izgubila rat i da će iz njega izaći kao pobednik. On je odbacio zahteve ruskog predsednika Vladimir Putin da se Kijev povuče