Tužilaštvo o slučaju Antić: Postupak po prijavi Ministarstva odbrane zbog falsifikovanja isprave

Glas Šumadije pre 27 minuta  |  Nikoleta Jošović
Osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu saopštilo je povodom današnjeg saslušanja bivšeg predsednika Vojnog sindikata Srbije Novice Antića, da postupa po krivičnoj prijavi Vojnog pravobranilaštva u Nišu za krivično delo falsifikovanje isprave.

U odgovoru agenciji Beta, iz tog tužilaštva su naveli da je upućen zahtev Policijskoj upravi Kragujevac kako bi se izvršile provere navoda krivične prijave i prikupila potrebna obaveštenja. Vojno pravobranilaštvo podnelo je krivičnu prijavu protiv Antića, B.M. i NN lica zbog sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje isprave. Antić je posle današnjeg saslušanja u kragujevačkoj policiji rekao da je dao izjavu u vezi sa dokumentacijom porodične firme koja je
Insajder pre 1 sat
N1 Info pre 1 sat
Glas Šumadije pre 27 minuta
