Jokić ozbiljno zabrinut zbog svog tima: Definitivno ne može sve sam da uradi, hitno mu treba pomoć!

Oglasio se srpski centar! Golden Stejt je savladao Denver rezultatom 128:117, ali je Nikola Jokić još jednom pokazao zašto je jedan od najboljih igrača NBA lige.

Srpski centar bio je najefikasniji pojedinac na utakmici sa 35 poena, uz 20 skokova i 12 asistencija, čime je upisao novi tripl-dabl učinak. Na parketu je proveo gotovo 36 minuta, šutirao 11/21 iz igre i 10/11 sa linije slobodnih bacanja, ali ni njegova dominantna partija nije bila dovoljna da Nagetsi izbegnu poraz. Posle meča Jokić nije krio nezadovoljstvo trenutnom situacijom u ekipi. „Naravno da sam zabrinut. Gubimo utakmice i ne pravimo otvorene pozicije za