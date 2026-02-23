Jokić ozbiljno zabrinut zbog svog tima: Definitivno ne može sve sam da uradi, hitno mu treba pomoć!

Jokić ozbiljno zabrinut zbog svog tima: Definitivno ne može sve sam da uradi, hitno mu treba pomoć!

Oglasio se srpski centar! Golden Stejt je savladao Denver rezultatom 128:117, ali je Nikola Jokić još jednom pokazao zašto je jedan od najboljih igrača NBA lige.

Srpski centar bio je najefikasniji pojedinac na utakmici sa 35 poena, uz 20 skokova i 12 asistencija, čime je upisao novi tripl-dabl učinak. Na parketu je proveo gotovo 36 minuta, šutirao 11/21 iz igre i 10/11 sa linije slobodnih bacanja, ali ni njegova dominantna partija nije bila dovoljna da Nagetsi izbegnu poraz. Posle meča Jokić nije krio nezadovoljstvo trenutnom situacijom u ekipi. „Naravno da sam zabrinut. Gubimo utakmice i ne pravimo otvorene pozicije za
NBA legende se posvađale zbog Jokića: "Rasturio bi te" VIDEO

VIDEO "Jokić bi mu isprašio zadnjicu": Hit rasprava Šeka i Barklija zbog Nikole

Bogdanoviću 12 minuta u 2026.

Kari dobio pas od Jokića - komentatori vrštali od smeha! Srbin izveo jedno od najgorih dodavanja u karijeri, usledila…

Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Golden Stejta, Topić koristi minute (VIDEO)

Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Golden Stejta

Klipersi gube, Bogdanović ne mrda sa klupe

