Košta pozvao Orbana da poštuje sporazum EU o zajmu Ukrajini od 90 milijardi evra

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta pozvao je danas mađarskog premijera Viktora Orbana da poštuje sporazum EU o zajmu od 90 milijardi evra Ukrajini, nakon što je Budimpešta saopštila da će blokirati taj zajam sve dok Kijev ponovo ne omogući tranzit ruske nafte preko naftovoda Družba koji prolazi kroz Ukrajinu.

"Kada lideri postignu konsenzus, obavezani su svojom odlukom. Svako kršenje ove obaveze predstavlja kršenje principa iskrene saradnje", naveo je Košta u pismu Orbanu u koje je Rojters imao uvid. Košta je istakao, govoreći o zajmu Ukrajini od 90 milijardi evra, koji su lideri EU odobrili na samitu u decembru, da nijednoj državi članici EU ne može da se dozvoli da potkopa kredibilitet odluka koje kolektivno donosi Evropski savet. Orban i mađarski ministar spoljnih