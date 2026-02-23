Putin: Rusija će nastaviti da povećava potencijal i borbenu gotovost oružanih snaga

Insajder pre 3 sata
Putin: Rusija će nastaviti da povećava potencijal i borbenu gotovost oružanih snaga

Rusija će nastaviti da povećava potencijal i borbenu gotovost svih rodova i službi svojih Oružanih snaga, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.

U video obraćanju, Putin je čestitao Rusima Dan branilaca otadžbine koji se obeležava 23. februara, prenele su RIA Novosti. Putin je naglasio da će Rusija nastaviti da jača svoju vojsku i mornaricu, ističući da apsolutni prioritet predstavlja razvoj nuklearne trijade kao garancije nacionalne bezbednosti. "Kvalitativno ćemo povećati potencijal svih ostalih rodova i službi Oružanih snaga, poboljšati njihovu borbenu gotovost, mobilnost i sposobnost delovanja u bilo
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Putin: Rusija će povećavati potencijal i borbenu gotovost oružanih snaga

Putin: Rusija će povećavati potencijal i borbenu gotovost oružanih snaga

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinRusija

Svet, najnovije vesti »

Francuska pozvala na raport Kušnera! Sporna je Trampova izjava o ubijenom aktivisti

Francuska pozvala na raport Kušnera! Sporna je Trampova izjava o ubijenom aktivisti

Kurir pre 10 minuta
Francuska će pozvati ambasadora SAD na razgovor zbog Deranka

Francuska će pozvati ambasadora SAD na razgovor zbog Deranka

Politika pre 1 sat
Vlada Grenlanda blokirala Trampa! On ponudio pomoć, oni mu rekli: "Ne, hvala!"

Vlada Grenlanda blokirala Trampa! On ponudio pomoć, oni mu rekli: "Ne, hvala!"

Kurir pre 1 sat
SAD upozorile na terorističku pretnju u Obali Slonovače i turistička mesta

SAD upozorile na terorističku pretnju u Obali Slonovače i turistička mesta

Politika pre 2 sata
Teheran spreman na ustupke u zamenu za ukidanje sankcija SAD

Teheran spreman na ustupke u zamenu za ukidanje sankcija SAD

Politika pre 1 sat