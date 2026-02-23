SAD od ponoći ukidaju sporne carine zbog presude Vrhovnog suda

Insajder pre 1 sat
SAD od ponoći ukidaju sporne carine zbog presude Vrhovnog suda

Američka agencija za carine i graničnu zaštitu saopštila je danas da će u ponoć obustaviti naplatu carina koje su prošle godine uvedene prema Zakonu o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, koje je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država pre tri dana proglasio nezakonitim.

Agencija je u poruci na svojoj službi za razmenu poruka Cargo Systems (CSMS) saopštila da će od sutra, odnosno minut nakon ponoći, deaktivirati sve carinske kodove za naplatu carina po prethodnoj naredbi američkog predsednika Donalda Trampa, po Zakonu o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima (IEEPA). Obustava naplate carina IEEPA poklapa se sa Trampovim uvođenjem nove globalne carine od 15 odsto, prema drugom zakonskom ovlašćenju kojim je Tramp uveo
Bloomberg Adria pre 24 minuta
Euronews pre 1 sat
Sputnik pre 1 sat
Politika pre 1 sat
RTV pre 2 sata
Blic pre 2 sata
Blic pre 2 sata
Mašina pre 34 minuta
Forbes pre 9 minuta
Nova ekonomija pre 34 minuta
Plus online pre 24 minuta
Nova ekonomija pre 59 minuta