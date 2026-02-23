SAD upozorile na terorističku pretnju u Obali Slonovače, uključujući turistička mesta

Američka ambasada u Obali Slonovače ponovo je izdala upozorenje za putovanja "Nivo dva - povećan oprez", uz napomenu o bezbednosnim rizicima u toj zapadnoafričkoj zemlji, uključujući pretnju od terorizma povezanog sa terorističkom mrežom Al Kaidom.

U ažuriranom upozorenju, objavljenom 18. februara, navodi se da putnici treba da budu oprezni zbog kriminala, terorizma, nemira, zdravstvenih rizika i piraterije u obližnjim vodama, prenosi Foks njuz. Zvaničnici upozoravaju da su nasilni zločini, poput otmica vozila, pljački i provala u domove, česti u pojedinim delovima zemlje, kao i da lokalna policija možda neće biti u mogućnosti da adekvatno reaguje na ozbiljna krivična dela. Ambasada navodi da postoji rizik od