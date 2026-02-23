Lil konačno slavio pred Zvezdu: Žiru sa penala prekinuo post "Doga" uoči revanša sa crveno-belima

Lil je pre par dana izgubi od Crvene zvezde u prvom meču nokaut faze Lige Evrope (0:1), ali su sada konačno posle više od dva meseca slavili u Ligi 1. Posle tačno 70 dana i 14. decembra 2025. godine, oni su upisali prvu pobedu u francuskom šampionatu i to jako "mlaku" protiv Anžea, golom Žirua sa bele tačke, a rezultat je bio 0:1 na gostovanju. Revanš između Zvezde i Lila je na programu u četvrtak od 18.45 časova.