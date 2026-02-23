Novak zadržao poziciju! Alkaraz podigao trofej, pa dodatno pobegao Sineru!

Kurir pre 3 sata
Novak zadržao poziciju! Alkaraz podigao trofej, pa dodatno pobegao Sineru!

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je treće mesto na danas objavljenoj ATP listi.

Đoković je treći sa 5.280 bodova. Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaras koji je posle titule u Dohi uvećao prednost i ima 13.550 bodova. Drugo mesto zadržao je Italijan Janik Siner koji ima 10.440 bodova. Među prvih 10 bilo je promena, pošto je Amerikanac Tejlor Fric preuzeo sedmo mesto od Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima, koji je pao na osmo mesto. Od srpskih tenisera Miomir Kecmanović pokvario je plasman za jednu poziciju i sada je 84. sa 685 bodova, a Hamad
