Novi pad Olge Danilović! Srpkinja ponovo pokvarila plasman, Sabalenka neprikosnovena na tronu!

Kurir pre 9 minuta
Novi pad Olge Danilović! Srpkinja ponovo pokvarila plasman, Sabalenka neprikosnovena na tronu!

Srpska tenisera Olga Danilović pokvarila je plasman za jednu poziciju i na danas objavljenoj WTA listi zauzma 90. mesto.

Danilović ima 811 bodova na 90. mestu. Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka sa 10.675 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek koja ima 7.588 bodova i Elene Ribakine iz Kazahstana sa 7.253 boda. Među prvih 10 bila je jedna promena, Italijanka Džasmin Paolini preuzela je sedmo mesto od Ruskinje Mire Andrejeve, koja je sada osma. Od srpskih teniserki Lola Radivojević pokvarila je plasman za tri mesta i ima 533 boda na 144. mestu, dok je Teodora Kostović
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Međedović ispao iz prvih 100 na ATP listi

Međedović ispao iz prvih 100 na ATP listi

Radio sto plus pre 49 minuta
Đoković zadržao treće mesto na ATP listi, Alkaraz i dalje prvi

Đoković zadržao treće mesto na ATP listi, Alkaraz i dalje prvi

RTV pre 14 minuta
Novak i dalje treći, Hamad ispao iz 100

Novak i dalje treći, Hamad ispao iz 100

Sport klub pre 34 minuta
Đoković zadržao treće mesto na ATP listi, Međedović ispao iz prvih 100

Đoković zadržao treće mesto na ATP listi, Međedović ispao iz prvih 100

RTS pre 49 minuta
Novak zadržao treće mesto na ATP listi: Međedović ispao iz Top 100, Olga korak unazad

Novak zadržao treće mesto na ATP listi: Međedović ispao iz Top 100, Olga korak unazad

Dnevnik pre 44 minuta
Olga Danilović nazadovala na VTA listi, Sabalenka ubedljivo prva

Olga Danilović nazadovala na VTA listi, Sabalenka ubedljivo prva

RTS pre 25 minuta
Đoković treći, Krunić ispisala istoriju

Đoković treći, Krunić ispisala istoriju

B92 pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisWTAWTA listaOlga DanilovićKazahstanArina Sabalenka

Sport, najnovije vesti »

ATP lista: Alkaraz dodatno pobegao Sineru, Đoković zadržao poziciju

ATP lista: Alkaraz dodatno pobegao Sineru, Đoković zadržao poziciju

Danas pre 0 minuta
Istorijski velika šteta na stadionu posle divljanja navijača! Kurir saznaje: Grobari uništili stadion, milionska šteta na…

Istorijski velika šteta na stadionu posle divljanja navijača! Kurir saznaje: Grobari uništili stadion, milionska šteta na Marakani!

Kurir pre 0 minuta
Ekspresna reakcija Partizana - ljubimac "grobara" novi trener

Ekspresna reakcija Partizana - ljubimac "grobara" novi trener

B92 pre 0 minuta
VIDEO: Divljanje huligana u Novom Sadu u danu derbija - i u vozu i na Klisi

VIDEO: Divljanje huligana u Novom Sadu u danu derbija - i u vozu i na Klisi

Radio 021 pre 5 minuta
Međedović ispao iz prvih 100 na ATP listi

Međedović ispao iz prvih 100 na ATP listi

Radio sto plus pre 49 minuta