Otkriveno kako je lociran El Menčo! Pratili mu partnerku, njen pouzdani saradnik ih otkucao!

Kurir pre 43 minuta  |  Index.hr/Preneo: V.M.)
Meksički ministar odbrane, general Rikardo Trevilja Treho, na konferenciji za medije izneo je pojedinosti o nedeljnoj operaciji u kojoj je lociran narkobos poznat kao El Menčo.

Prema njegovim rečima, lokacija je otkrivena u petak uz pomoć pouzdanog saradnika El Menčove romantične partnerke, koja je odvedena na imanje u Tapalpi, u saveznoj državi Halisko, piše CNN na španskom. Trevilja Treho je objasnio da je akcija pokrenuta nakon što su dobili presudnu informaciju. - Ona je 21. februara napustila imanje i dobili smo dojavu da je El Menčo ostao na toj lokaciji, zbog čega je plan za hapšenje Oseguere sproveden tog dana - rekao je ministar.
