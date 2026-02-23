Ovo se nikad nije desilo! Slavni engleski klub već u februaru ispao u niži rang takmičenja!

Fudbalski klub Šefild venzdej postao je danas prvi klub u istoriji Engleske fudbalske lige koji je već u februaru ispao u niži rang takmičenja.

Šefild venzdej izgubio je danas u gostima od Šefild junajteda sa 2:1 i tako ispao iz Čempiošipa u Ligu 1. Posle 33 odigrana kola, Šefild venzdej je poslednji na tabeli Čempionšipa sa minus sedam bodova i na 41 bod od sigurne zone. Sa preostalih 13 utakmica do kraja, ovo je najranije što je neki tim ispao u niži rang u istoriji Engleske fudbalske lige. Šefild venzdeju je najpre u oktobru oduzeto 12 bodova zbog ulaska u prinudnu upravu, a potom još šest zbog