Partizan pobedio Crvenu zvezdu i osigurao titulu! Da, dobro se pročitali: Crno-beli slavili u večitom derbiju! (foto, video)

Nedelja, 22. februar, bio je dan rezervisan za večite derbije.

Pored fudbalera Crvene zvezde i Partizana koji su na Marakani odigrali svoj derbi i u kom je četa Dejana Stankovića slavila sa 3:0, na terenu hale SC Rakovica malo kasnije su bili i futsaleri oba tima. A tamo - derbi u potpunosti drugačiji od onog na Marakani. Partizan je savladao Crvenu zvezdu rezultatom 5:1, opravdao ulogu favorita i stigao do šampionske titule u drugoligaškom karavanu, te je četiri kola pred kraj šampionata obezbedio plasman u elitu, dok će