Selta u finišu srušila Majorku: Tim iz Viga odbranio domaći teren i prekinuo niz loših rezultata

Kurir
Fudbaleri Selte pobedili su večeras u Vigu ekipu Majorke sa 2:0, u meču 25. kola španske Primere.

Selta je povela u 85. minutu, kada je sa penala bio siguran Jago Aspas, a isti igrač je svojim drugim golom postavio konačan rezultat u petom minutu nadoknade. Selta je prekinula niz od četiri uzastopna meča bez pobede u Primeri i sada na šestom mestu ima 37 bodova, dok je Majorka upisala treći vezani poraz i nalazi se u zoni ispadanja, na 18. mestu, sa 24 boda. U sledećem kolu Selta gostuje Đironi, a Majorka dočekuje Real Sosijedad.
