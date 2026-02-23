Dnevni horoskop za ponedeljak, 23. februar

Moj Novi Sad pre 1 sat
Dnevni horoskop za ponedeljak, 23. februar
Saznajte šta vam zvezde predviđaju za ovaj dan. Ljubav: Vama nedostaje strpljenje, a Vašem partneru hrabrost da se suoči sa zajedničkim problemima. Smirite strasti. Posao: Ne dopada Vam se nečija uloga u poslovnim susretima, ali ne treba da se opterećujete procenom tuđih vrednosti. Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniju ishranu. Ljubav: Partner se isuviše oslanja na Vašu dobru volju, što Vas dodatno opterećuje. Ništa ne može da se privede kraju bez Vašeg učešća.
Otvori na mojnovisad.com

Horoskop »

Nedeljni horoskop od 22. februara do 1. marta

Nedeljni horoskop od 22. februara do 1. marta

Moj Novi Sad pre 12 sati
Dnevni horoskop za nedelju, 22. februar

Dnevni horoskop za nedelju, 22. februar

Moj Novi Sad pre 19 sati
Nedeljni horoskop: Biku se vraća prošlost, Lav na testu poverenja, a vi?

Nedeljni horoskop: Biku se vraća prošlost, Lav na testu poverenja, a vi?

Mondo pre 20 sati
Dnevni horoskop za 22. februar 2026: Raku ne ide glatko, Strelca čekaju iznenadne promene, a vas?

Dnevni horoskop za 22. februar 2026: Raku ne ide glatko, Strelca čekaju iznenadne promene, a vas?

Mondo pre 22 sata
Nedeljni horoskop za period od 23. februara do 2. marta

Nedeljni horoskop za period od 23. februara do 2. marta

Zrenjaninski pre 12 sati
Nedeljni horoskop: Lavove očekuju promene na poslu, Blizance ulaze u ljubavnu avanturu, a evo kod kog znaka počinje idiličan…

Nedeljni horoskop: Lavove očekuju promene na poslu, Blizance ulaze u ljubavnu avanturu, a evo kod kog znaka počinje idiličan period

Dnevnik pre 12 sati
Dnevni horoskop za 23. februar 2026. godine

Dnevni horoskop za 23. februar 2026. godine

Luftika pre 16 sati
Horoskop »

Ključne reči

Horoskop

Vojvodina, najnovije vesti »

Dnevni horoskop za ponedeljak, 23. februar

Dnevni horoskop za ponedeljak, 23. februar

Moj Novi Sad pre 1 sat
Večeras protest „Dalje ruke od Miletića“ ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu

Večeras protest „Dalje ruke od Miletića“ ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu

Nedeljnik pre 1 dan
Pristalice i protivnici vlasti ponovo jedni naspram drugih u Novom Sadu

Pristalice i protivnici vlasti ponovo jedni naspram drugih u Novom Sadu

Slobodna Evropa pre 1 dan
Protest u Novom Sadu: Svečanost povodom 200 godina od rođenja Svetozara Miletića, okupljene razdvaja policija

Protest u Novom Sadu: Svečanost povodom 200 godina od rođenja Svetozara Miletića, okupljene razdvaja policija

Euronews pre 1 dan
Položeni venci na grob Svetozara Miletića u Novom Sadu. Predstavnici republičkih, pokrajinskih i gradskih institucija na…

Položeni venci na grob Svetozara Miletića u Novom Sadu. Predstavnici republičkih, pokrajinskih i gradskih institucija na Uspenskom groblju.

Dnevnik pre 1 dan