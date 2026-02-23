Dnevni horoskop za ponedeljak, 23. februar

Saznajte šta vam zvezde predviđaju za ovaj dan. Ljubav: Vama nedostaje strpljenje, a Vašem partneru hrabrost da se suoči sa zajedničkim problemima. Smirite strasti. Posao: Ne dopada Vam se nečija uloga u poslovnim susretima, ali ne treba da se opterećujete procenom tuđih vrednosti. Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniju ishranu. Ljubav: Partner se isuviše oslanja na Vašu dobru volju, što Vas dodatno opterećuje. Ništa ne može da se privede kraju bez Vašeg učešća.