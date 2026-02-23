Alkaraz krenuo po Đokovićev večni rekord: Izašla nova ATP lista, Srbija u nokdaunu

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković zadržao je treću poziciju na ATP listi (5.280), iako je odlučio da propusti turnir u Dohi na kome je igrao prošle sezone.

Španac Karlos Alkaraz je ubedljivo na čelu teniskog karavana nakon nove titule iz serije 500 (13.550) i uvećao je prednost nad Janikom Sinerom koji je ostao na 10.400 bodova nakon rane eliminacije u Dohi. Top 5 kompletiraju Aleksandar Zverev i Lorenco Museti, dok su među 10 najboljih Aleks De Minor, Tejlor Fric, Feliks Ože-Alijasim, Ben Šelton i Aleksander Bublik. Alkaraz je započeo svoju 16. uzastopnu nedelju kao svetski broj 1 i ostaće na toj poziciji bar do