Alkaraz krenuo po Đokovićev večni rekord: Izašla nova ATP lista, Srbija u nokdaunu

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Bijeljić
Alkaraz krenuo po Đokovićev večni rekord: Izašla nova ATP lista, Srbija u nokdaunu

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković zadržao je treću poziciju na ATP listi (5.280), iako je odlučio da propusti turnir u Dohi na kome je igrao prošle sezone.

Španac Karlos Alkaraz je ubedljivo na čelu teniskog karavana nakon nove titule iz serije 500 (13.550) i uvećao je prednost nad Janikom Sinerom koji je ostao na 10.400 bodova nakon rane eliminacije u Dohi. Top 5 kompletiraju Aleksandar Zverev i Lorenco Museti, dok su među 10 najboljih Aleks De Minor, Tejlor Fric, Feliks Ože-Alijasim, Ben Šelton i Aleksander Bublik. Alkaraz je započeo svoju 16. uzastopnu nedelju kao svetski broj 1 i ostaće na toj poziciji bar do
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Olga nastavlja da pada, nazadovala i Lola

Olga nastavlja da pada, nazadovala i Lola

Sputnik pre 1 sat
Novakov „status kvo“ – Hamad ispao iz Top 100

Novakov „status kvo“ – Hamad ispao iz Top 100

Sputnik pre 1 sat
Novak zadržao poziciju! Alkaraz podigao trofej, pa dodatno pobegao Sineru!

Novak zadržao poziciju! Alkaraz podigao trofej, pa dodatno pobegao Sineru!

Kurir pre 1 sat
ATP lista: Alkaraz dodatno pobegao Sineru, Đoković zadržao poziciju

ATP lista: Alkaraz dodatno pobegao Sineru, Đoković zadržao poziciju

Danas pre 3 sata
Alkaraz dominira, Đoković ostaje na trećoj poziciji ATP liste

Alkaraz dominira, Đoković ostaje na trećoj poziciji ATP liste

Newsmax Balkans pre 2 sata
Olga Danilović nastavila da nazaduje

Olga Danilović nastavila da nazaduje

Sportske.net pre 2 sata
Olga nastavlja da pada na WTA listi

Olga nastavlja da pada na WTA listi

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićATPATP listaDohaKarlos Alkaraz

Sport, najnovije vesti »

Penjaroja: Konačno smo kompletni, očekujemo povratak Miltona i Džonsa

Penjaroja: Konačno smo kompletni, očekujemo povratak Miltona i Džonsa

RTS pre 2 minuta
Ko je Alisa Liju, ćerka kineskog disidenta koja je osvojila dva zlata za SAD na Zimskim olimpijskim igrama?

Ko je Alisa Liju, ćerka kineskog disidenta koja je osvojila dva zlata za SAD na Zimskim olimpijskim igrama?

Danas pre 2 minuta
Penjaroja: Jasno je – morali bolje, ali Kup je bio težak za nas

Penjaroja: Jasno je – morali bolje, ali Kup je bio težak za nas

Sport klub pre 2 minuta
Ronaldo napravio haos, pa ispisao istoriju fudbala i otkrio gde nastavlja karijeru

Ronaldo napravio haos, pa ispisao istoriju fudbala i otkrio gde nastavlja karijeru

Nova pre 2 minuta
Dik Advokati obezbedio plasman na Mundijal pa podneo ostavku

Dik Advokati obezbedio plasman na Mundijal pa podneo ostavku

Sportske.net pre 2 minuta