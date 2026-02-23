Od Meksika preko Zapadne Evrope do Balkana: Organizovani kriminal koji ne poznaje granice

Nakon što su meksičke snage bezbednosti u koordinisanoj akciji uspele da likvidiraju najtraženijeg narkobosа Nemesija Rubena Osegueru Servantesa, zvanog „El Menčo“, lidera zloglasnog kartela "Halisko nova generacija", izbio je talas odmazde i nasilja širom države.

Vozila su spaljena, blokirani putevi, a civilno stanovništvo primorano na evakuaciju i vanredno stanje u mnogim gradovima. Ovaj razvoj događaja nije samo lokalna tragedija, već globalni signal da narko-organizacije koje generišu smrt i haos u jednom delu sveta imaju dug i opasan domet. Meksički karteli ne služe samo kao izvor nasilja u Latinskoj Americi, njihovi logistički lanci i distribucije droga dosežu do Evrope, utičući direktno na bezbednost i kriminalnu