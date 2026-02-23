Oglasio se Nemanja Radonjić: Zvezda ga suspendovala pred derbi, ovo je imao da poruči

Mondo pre 35 minuta  |  Milutin Vujičić
Oglasio se Nemanja Radonjić: Zvezda ga suspendovala pred derbi, ovo je imao da poruči

Nestašni fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić, koga je klub suspendovao pre nekoliko dana ponovo zbog problematičnog ponašanja, nije bio u konkurenciji za 178. "večiti" derbi.

I bez njega u timu, Crvena zvezda je lako izašla na kraju sa Partizanom i slavila 3:0, a Radonjić se javio ubrzo posle meča. Nije poznato da li je bio uopšte na stadionu, ali se javio čim se utakmica završila, pošto je prokomentarisao jednu objavu Marka Arnautovića na Instagramu. Arnautović je na svom profilu podelio fotografiju na kojoj se vidi kako slavi gol, a Radonjić je napisao: "Rekoh ti juče". Jasno je da je bio ubeđen u pobedu Crvene zvezde, izgleda i u to
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Oglasili se Mijatović i Ljajić: Evo šta su čelnici Partizana poručili posle debakla u večitom derbiju!

Oglasili se Mijatović i Ljajić: Evo šta su čelnici Partizana poručili posle debakla u večitom derbiju!

Kurir pre 15 minuta
Marko Arnautović objavom posle derbija zapalio Instagram! Posle Radonjića oglasio se čuveni as Intera, a onda je usledila i…

Marko Arnautović objavom posle derbija zapalio Instagram! Posle Radonjića oglasio se čuveni as Intera, a onda je usledila i poruka sina Dejana Stankovića!

Kurir pre 31 minuta
Mijatović danas smenjuje Stojakovića: Zna se ko će ubuduće voditi Partizan

Mijatović danas smenjuje Stojakovića: Zna se ko će ubuduće voditi Partizan

Mondo pre 15 minuta
Oglasili se Mijatović i Ljajić: Samo su ovo poručili posle debakla Partizana u derbiju

Oglasili se Mijatović i Ljajić: Samo su ovo poručili posle debakla Partizana u derbiju

Mondo pre 50 minuta
Nemanja Radonjić se oglasio na Instagramu posle pobede Zvezde u derbiju: "Rekao sam ti juče!"

Nemanja Radonjić se oglasio na Instagramu posle pobede Zvezde u derbiju: "Rekao sam ti juče!"

Kurir pre 46 minuta
Oglasio se Nemanja Radonjić! Evo šta je poručio nakon Zvezdine pobede nad Partizanom

Oglasio se Nemanja Radonjić! Evo šta je poručio nakon Zvezdine pobede nad Partizanom

Večernje novosti pre 56 minuta
Svetski mediji o večitom derbiju: Svi su u šoku zbog Grobara

Svetski mediji o večitom derbiju: Svi su u šoku zbog Grobara

Telegraf pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanderbi

Sport, najnovije vesti »

Ništa od treće u nizu za Vašington - Bol trojkama zatrpao koš Vizardsa

Ništa od treće u nizu za Vašington - Bol trojkama zatrpao koš Vizardsa

RTS pre 5 minuta
Ni "d" od derbija, šamarčina Lejkersima u klasiku!

Ni "d" od derbija, šamarčina Lejkersima u klasiku!

Sportske.net pre 35 minuta
Marko Arnautović objavom posle derbija zapalio Instagram! Posle Radonjića oglasio se čuveni as Intera, a onda je usledila i…

Marko Arnautović objavom posle derbija zapalio Instagram! Posle Radonjića oglasio se čuveni as Intera, a onda je usledila i poruka sina Dejana Stankovića!

Kurir pre 31 minuta
Oglasili se Mijatović i Ljajić: Evo šta su čelnici Partizana poručili posle debakla u večitom derbiju!

Oglasili se Mijatović i Ljajić: Evo šta su čelnici Partizana poručili posle debakla u večitom derbiju!

Kurir pre 15 minuta
VIDEO Ovako nešto ostali ne mogu da urade ni u video-igri: Rekod Jokića koji bi mogao da ostane večan, pre njega to niko nije…

VIDEO Ovako nešto ostali ne mogu da urade ni u video-igri: Rekod Jokića koji bi mogao da ostane večan, pre njega to niko nije radio

Nova pre 30 minuta