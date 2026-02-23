Oglasio se Nemanja Radonjić: Zvezda ga suspendovala pred derbi, ovo je imao da poruči

Nestašni fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić, koga je klub suspendovao pre nekoliko dana ponovo zbog problematičnog ponašanja, nije bio u konkurenciji za 178. "večiti" derbi.

I bez njega u timu, Crvena zvezda je lako izašla na kraju sa Partizanom i slavila 3:0, a Radonjić se javio ubrzo posle meča. Nije poznato da li je bio uopšte na stadionu, ali se javio čim se utakmica završila, pošto je prokomentarisao jednu objavu Marka Arnautovića na Instagramu. Arnautović je na svom profilu podelio fotografiju na kojoj se vidi kako slavi gol, a Radonjić je napisao: "Rekoh ti juče". Jasno je da je bio ubeđen u pobedu Crvene zvezde, izgleda i u to