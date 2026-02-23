AMSS: Vlažni kolovozi zbog topljenja snega, pojačan saobraćaj u gradovima

N1 Info pre 16 minuta  |  Beta
AMSS: Vlažni kolovozi zbog topljenja snega, pojačan saobraćaj u gradovima

Zbog porasta temperatura topi se sneg u višim predelima Srbije, zbog čega su kolovozi vlažni, a mogući odroni zemlje i kamena, naročito pored Ibra, na putu između Kraljeva i Raške, kao i na deonici između Donjeg Milanovca i Golupca, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zaostalog snega u raskvašenom stanju i dalje ima u planinskim predelima Ivanjice, Kruševca i Zaječara, te se vozači pozivaju da prilagode brzinu uslovima na putu i drže bezbedno odstojanje. Pojačan saobraćaj očekuje se u gradovima zbog početka radne nedelje i povratka učenika u škole dok se na ostalim frekventnim pravcima vozi bez zadržavanja. Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na izlazu iz zemlje na
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Na prelazima Horgoš, Batrovci, Šid i Bezdan zadržavanje za teretnjake po četiri sata

Na prelazima Horgoš, Batrovci, Šid i Bezdan zadržavanje za teretnjake po četiri sata

Euronews pre 31 minuta
Čeka se na izlazak iz zemlje. Na ovim prelazima zadržavanje za teretnjake po četiri sata.

Čeka se na izlazak iz zemlje. Na ovim prelazima zadržavanje za teretnjake po četiri sata.

Dnevnik pre 16 minuta
Na prelazima Horgoš, Batrovci, Šid i Bezdan zadržavanje za teretnjake po četiri sata

Na prelazima Horgoš, Batrovci, Šid i Bezdan zadržavanje za teretnjake po četiri sata

Telegraf pre 1 sat
Stanje na putevima i granicama: Kamioni večeras čekaju četiri sata na ova 3 prelaza!

Stanje na putevima i granicama: Kamioni večeras čekaju četiri sata na ova 3 prelaza!

Kurir pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarKruševacKraljevoSnegGolubacAMSSRaška

Regioni, najnovije vesti »

AMSS: Vlažni kolovozi zbog topljenja snega, pojačan saobraćaj u gradovima

AMSS: Vlažni kolovozi zbog topljenja snega, pojačan saobraćaj u gradovima

N1 Info pre 16 minuta
Na današnji dan 23. februar

Na današnji dan 23. februar

Serbian News Media pre 10 minuta
Gde se u Šumadiji danas organizuju blokade

Gde se u Šumadiji danas organizuju blokade

Glas Šumadije pre 55 minuta
Veljku Lonkai iz Sombora, potrebna pomoć za nastavak lečenja ruke

Veljku Lonkai iz Sombora, potrebna pomoć za nastavak lečenja ruke

Glas Šumadije pre 11 minuta
Janko Pejić- najava šabačko- valjevskog šampiona

Janko Pejić- najava šabačko- valjevskog šampiona

ObjektiVa pre 35 minuta