Lokalni izbori i u gradskoj opštini Sevojno 29. marta

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Lokalni izbori u gradskoj opštini Sevojno biće održani u nedelju 29. marta 2026. a odluku o njihovom raspisivanju danas je potpisao predsednik Skupštine grada Užica Dragoljub Stojadinović.

Te izbore sprovešće Izborna komisija gradske opštine Sevojno, a rokovi za vršenje izbornih radnji počinju danom stupanja na snagu ove odluke, piše na sajtu grada Užica. Prethodno danas je i predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić u Beogradu potpisala odluku o raspisivanju izbora u devet lokalnih samouprava za 29. mart 2026. Raspisani su izbori za odbornike Skupštine grada Bora i skupština opština Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani,
