Ministarstvo: Evropska komisija potvrdila - u sredu konsultacije u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko

Evropska komisija prihvatila je održavanje konsultacija u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko i mlečne proizvode, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede Srbije. Konsultacije su zakazane za sredu, 25. februar i biće održane u onlajn formatu u 10 časova. Na sastanku će učestvovati i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. U saopštenju piše da će Ministarstvo blagovremeno obavestiti javnost o rezultatima konsultacija.