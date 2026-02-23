Ministarstvo: Evropska komisija potvrdila - u sredu konsultacije u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Ministarstvo: Evropska komisija potvrdila - u sredu konsultacije u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko
Evropska komisija prihvatila je održavanje konsultacija u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko i mlečne proizvode, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede Srbije. Konsultacije su zakazane za sredu, 25. februar i biće održane u onlajn formatu u 10 časova. Na sastanku će učestvovati i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. U saopštenju piše da će Ministarstvo blagovremeno obavestiti javnost o rezultatima konsultacija.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

U sredu konsultacije Ministarstva poljoprivede i Evropske komisije u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko

U sredu konsultacije Ministarstva poljoprivede i Evropske komisije u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko

Nova ekonomija pre 2 sata
Poljoprivrednici organizuju sutra blokade saobraćaja traktorima po celoj Srbiji

Poljoprivrednici organizuju sutra blokade saobraćaja traktorima po celoj Srbiji

Serbian News Media pre 2 sata
Od sutra kreće radikalizacija protesta, poljoprivrednici poručuju: Dosadašnji pregovori nisu doneli konkretna rešenja…

Od sutra kreće radikalizacija protesta, poljoprivrednici poručuju: Dosadašnji pregovori nisu doneli konkretna rešenja (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 2 sata
IZOPS ODLUČIO: Od utorka se pridružuju protestu poljoprivrednika

IZOPS ODLUČIO: Od utorka se pridružuju protestu poljoprivrednika

Moj Novi Sad pre 2 sata
Poljoprivrednici i za sutra sutra najavljuju blokade saobraćajnica, zahtevaju zabranu uvoza svih poljoprivrednih proizvoda

Poljoprivrednici i za sutra sutra najavljuju blokade saobraćajnica, zahtevaju zabranu uvoza svih poljoprivrednih proizvoda

Morava info pre 1 sat
Ministarstvo tvrdi da ispunjava zahteve poljoprivrednika, dok mlekari najavljuju blokade

Ministarstvo tvrdi da ispunjava zahteve poljoprivrednika, dok mlekari najavljuju blokade

Nova ekonomija pre 3 sata
Država uvodi prelevman za mleko u prahu i ukida prelevman za uvoz prasadi za tov

Država uvodi prelevman za mleko u prahu i ukida prelevman za uvoz prasadi za tov

Ekapija pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska komisijaMlekoPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Ekspert za kvalitet hrane: Uvoz mleka u Srbiju može da se kontroliše taksom i detekcijom surogata

Ekspert za kvalitet hrane: Uvoz mleka u Srbiju može da se kontroliše taksom i detekcijom surogata

Danas pre 28 minuta
Gde na produženi vikend? Ove gradove biraju Evropljani, a neke sve češće i Srbi

Gde na produženi vikend? Ove gradove biraju Evropljani, a neke sve češće i Srbi

Kamatica pre 33 minuta
Puške u Kongo, municija iz Izraela: Gde je i šta u protekle tri godine od naoružanja izvozila i uvozila Crna Gora

Puške u Kongo, municija iz Izraela: Gde je i šta u protekle tri godine od naoružanja izvozila i uvozila Crna Gora

N1 Info pre 18 minuta
Devizni kurs: Evro sutra 117,42 dinara

Devizni kurs: Evro sutra 117,42 dinara

Serbian News Media pre 13 minuta
Kupovina za keš iznad ove sume postaje nemoguća

Kupovina za keš iznad ove sume postaje nemoguća

Vesti online pre 33 minuta