Predstavnik Saveta roditelja "Pete": Poslednjeg dana na funkciji Nešović suspendovala još šestoro profesora

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd Danas
Nakon što je jutros dvoje profesora srpskog jezika u Petoj beogradskoj gimnaziji suspendovano zbog navodnog urušavanja ugleda škole, suspenzija je u međuvremenu izrečena za još šestoro profesora, potvrdio je za Danas Nemanja Milošević iz Saveta roditelja ove škole.

Kao razlog za najnoviji potez navode se njihove objave dva profesora istorije na društvenim mrežama, prenosi Danas. U međuvremenu je stigla vest da su suspendovani i dvojica profesora filozofije. Poslednji radni dan na mestu v.d. direktorke Pete beogradske gimnazije Danka Nešović iskoristila je da dodeli još četiri suspenzije - profesorima srpskog jezika i istorije, čime je ukupan broj suspenzija u ovoj školi porastao na 12. Predstavnik Saveta roditelja Nemanja
Danas pre 1 sat
NIN pre 1 sat
Nedeljnik pre 2 sata
Vreme pre 3 sata
Nova pre 3 sata
Newsmax Balkans pre 4 sati
Pravda pre 4 sati
Vreme pre 5 minuta
Danas pre 1 minut
Vesti online pre 1 minut
Šabačke novosti pre 6 minuta
Luftika pre 1 minut