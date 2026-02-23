SAD će u ponoć prestati da naplaćuju carine koje je Vrhovni sud ukinuo u petak

NIN pre 1 sat  |  FoNet
Američka agencija za carine i graničnu zaštitu saopštila je da će obustaviti naplatu tarifa uvedenih prema Zakonu o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima u utorak u 00:01 po lokalnom vrmenu, više od tri dana nakon što je Vrhovni sud SAD proglasio carine nezakonitim, javlja Rojters.

Agencija je u poruci pošiljaocima, otvarajući novu karticu na svojoj Usluzi za razmenu poruka sistema za teret (CSMS), saopštila da će od utorka deaktivirati sve tarifne kodove povezane sa prethodnim naredbama predsednika Donalda Trampa u vezi sa Zakonom o međunarodnim ekonomskim ovlašćenjima za vanredne situacije (IEEPA). Nakon zaustavljanja naplate carina prema IEEPA Tramp je nametnuo nove svetske carine od 15 odsto prema drugom zakonskom ovlašćenju kako bi
