Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu Republike može naći povoljnije na internetu

Nova ekonomija pre 2 sata
Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu Republike može naći povoljnije na internetu
Glavni urbanista Beograda Marko Stojčić izjavio je danas da će podneti ostavku ukoliko se dokaže da se dokaže da se identičan sat, kao onaj koji je postavljen u centru novoformiranog kružnog toka na Trgu Republike, može nabaviti na sajtovima poput „Alibabe“ za višestruko manji iznos. „I sam gradonačelnik (Aleksandar) Šapić je mnogo puta ranije govorio da sve što je ova gradska uprava uradila, kada dođe neka druga može slobodno, ako joj se ne dopada, da sruši i
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu Republike može naći povoljnije na internetu

Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu Republike može naći povoljnije na internetu

Nedeljnik pre 2 sata
Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu republike može naći povoljnije na internetu

Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu republike može naći povoljnije na internetu

N1 Info pre 3 sata
Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu Republike može naći povoljnije na internetu

Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu Republike može naći povoljnije na internetu

Beta pre 3 sata
Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu Republike može naći povoljnije na internetu

Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu Republike može naći povoljnije na internetu

Serbian News Media pre 3 sata
Ponuđena prva ostavka ako se sat na Trgu republike može jeftinije naći na internetu

Ponuđena prva ostavka ako se sat na Trgu republike može jeftinije naći na internetu

Nova pre 2 sata
Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu Republike može naći povoljnije na internetu

Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu Republike može naći povoljnije na internetu

Radio sto plus pre 2 sata
"Podnosim ostavku ako ovako nešto nađete na Alibabi": Oglasio se gradski urbanista o satu na Trgu republike

"Podnosim ostavku ako ovako nešto nađete na Alibabi": Oglasio se gradski urbanista o satu na Trgu republike

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar ŠapićInternet

Beograd, najnovije vesti »

Zeleni krov i u Danijelovoj: Smanjenje efekta staklene bašte

Zeleni krov i u Danijelovoj: Smanjenje efekta staklene bašte

Večernje novosti pre 1 sat
Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu Republike može naći povoljnije na internetu

Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu Republike može naći povoljnije na internetu

Nova ekonomija pre 2 sata
Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu Republike može naći povoljnije na internetu

Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu Republike može naći povoljnije na internetu

Nedeljnik pre 2 sata
Od kuvara do frizera: Obuke koje organizuje NSZ u skladu sa potrebama tržišta rada

Od kuvara do frizera: Obuke koje organizuje NSZ u skladu sa potrebama tržišta rada

Večernje novosti pre 2 sata
Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu republike može naći povoljnije na internetu

Stojčić: Podneću ostavku ako se isti sat kao na Trgu republike može naći povoljnije na internetu

N1 Info pre 3 sata