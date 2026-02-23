MUP odbacuje kritike u vezi potrage za nestalim mladićem iz Zrenjanina

Nova pre 1 sat
MUP odbacuje kritike u vezi potrage za nestalim mladićem iz Zrenjanina

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je danas, a povodom postupanja policijskih službenika u Zrenjaninu u slučaju nestanka mladića (19) čije je telo pronađeno u Gradskom jezeru, da je policija u tom, kao i u svim ostalim slučajevima preduzela sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju njegovog pronalaska.

"Odmah posle prijave oca i majke da se njihov sin u noći između 14. i 15. februara udaljio iz kuće, policija je po prijavi 15. februara raspisala objavu za nestalim licem, o nestanku su obaveštene i druge policijske uprave, a sa njegovim roditeljima i još nekoliko osoba, koje su mogle da pruže relevantne informacije, obavljeni su razgovori", naveo je MUP. Dodaju da je policija pregledala i snimke sa sigurnosnih kamera i zajedno sa Odeljenjem za vanredne situacije
