RHMZ najavio jače naoblačenje, ovaj deo Srbije je večeras na udaru

Večeras se na severu zemlje očekuje jače naoblačenje, a sutra malo hladnije.

Do kraja dana umereno do potpuno oblačno, u većem delu zemlјe suvo sa sunčanim intervalima, a izolovana pojava kratkotrajne kiše očekuje se tek ponegde na severoistoku i istoku zemlјe, kao i u Braničevskom okrugu. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najviša temperatura od 12 do 17 °C. Kasno uveče i tokom noći na severu jače naoblačenje sa kišom, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Sutra će biti pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično