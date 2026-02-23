VIDEO "Jokić bi mu isprašio zadnjicu": Hit rasprava Šeka i Barklija zbog Nikole

Nova pre 2 sata
VIDEO "Jokić bi mu isprašio zadnjicu": Hit rasprava Šeka i Barklija zbog Nikole

Legendarni Šakil O'Nil i Čarls Barkli imali su raspravu oko Nikole Jokića u studiju, pošto sada redovno rade kao komentatori, analitičari i stručni konsultanti.

U noći za nama Denver je doživeo neočekivanog poraz od oslabljenog Golden Stejta sa 128:117, ali je Nikola Jokić ponovo briljirao sa 35 poena, 20 skokova i 12 asistencija. Čuveni Šek je upitan kako bi on prošao protiv Jokića, a onda je usledila rasprava, koja je ipak protekla uz osmehe bez negativne energije. "Džoker (Jokić) bi mu isprašio zadnjicu", dobacio je Barkli koji je sedeo sa druge strane stola u odnosu na Šeka. Slavni centar je objasnio kako bi igrao
Ključne reči

Nikola JokićDenver

