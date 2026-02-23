Učenici osnovnih i srednjih škola se vraćaju u klupe

Učenici osnovnih i srednjih škola se vraćaju u klupe

Sretenjski raspust, prema školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, za većinu osnovaca i srednjoškolaca u Srbiji trebalo je da traje od ponedeljaka 16. do petka 20. februara, ali zbog neradnih dana vikendom đaci su odmarali devet dana.

Učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji, koji su bili na raspustu povodom Dana državnosti, vraćaju se u školske klupe. Za razliku od svojih vršnjaka iz centralne Srbije, učenici osnovnih i srednjih škola AP Vojvodine nisu imali raspust. Za njih je nastava počela prvog radnog dana posle Dana državnosti, koji se ove godine praznovao 15, 16. i 17. februara. Đaci u Vojvodini neće ostati uskraćeni za odmor, jer će od 3. do 14. aprila biti na prolećnom raspustu, dok
