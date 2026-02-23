Fon der Lajen i Košta stižu u Kijev bez obećanih poklona

pre 1 sat
Fon der Lajen i Košta stižu u Kijev bez obećanih poklona

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta nadali su se da će otputovati u Kijev „noseći poklone“

MOSKVA - Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta nadali su se da će otputovati u Kijev „noseći poklone“ u vidu vesti o usvajanju 20. paketa antiruskih sankcija i obećanja novog kredita od 90 milijardi evra za Ukrajinu. Međutim, sada rizikuju da posete ukrajinsku prestonicu „praznih ruku“, izveštava evropsko izdanje lista „Politiko”. Mađarska je 18. februara obustavila isporuke dizela Ukrajini , a 20. februara
