Lihačov: Rosatom spreman za moguće uvođenje sankcija Evropske unije

„Mi smo u potpunosti kompetentni u svim oblastima nuklearne energije” –rekao je Aleksej Lihačov

Ruska državna korporacija za atomsku energiju „Rosatom” u potpunosti je spremna za moguće uvođenje sankcija Evropske unije protiv ruske nuklearne industrije, izjavio je danas generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov, ocenivši da bi sama ograničenja mogla da imaju negativne posledice, kako po evropsku ekonomiju, tako i po bezbednost. Lihačov je tokom posete Beogradu istakao da ruska korporacija nije ugrožena i da je potpuno spremna za svaki razvoj situacije. „Ovo