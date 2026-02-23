Rat na ulicama širom Meksika nakon ubistva čuvenog narko-bosa

Specijalne snage ubile Nemesija Osegeru Servantesa, poznatog i kao „El Menčo“

Sukobi između kartela i policije izbili su u više gradova širom Meksika nakon što je vojska ubila čuvenog narko-bosa. U nedelju je Sekretarijat za nacionalnu odbranu Meksika objavio da su njegove specijalne snage ubile Nemesija Osegeru Servantesa, poznatog i kao „El Menčo“, vođu kartela Halisko Nova generacija (CJNG). Servantes je preminuo od rana zadobijenih u vojnoj operaciji hapšenja u gradu Tapalpa. Atención a la escalada de violencia en México después de que