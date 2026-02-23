Advokati: I tužioci i sudije moraju da stanu u odbranu nezavisnosti, nije dovoljno da izađu na 15 minuta

Advokati u Srbiji počeli su trodnevnu obustavu rada zbog usvajanja izmena pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić.

Vršilac dužnosti predsednika Advokatske komore Srbije (AKS) Nemanja Jolović izjavio je da ne očekuje produžetak trodnevne obustave rada, koja traje do 25. februara, uz poruku da advokati podržavaju svoje kolege u sudovima i tužilaštvima, ali da ne mogu da vode bitke umesto njih. Jolović je za FoNet rekao da ovoga puta nije veliki broj advokata raspoložen za obustavu rada zbog primene takozvanih "Mrdićevih zakona" i da je ta odluka Upravnog odbora na sednici 11.