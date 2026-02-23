VIDEO: Još jedan poraz Denvera, Jokić zabeležio tripl-dabl

Radio 021 pre 2 sata  |  Tanjug
VIDEO: Još jedan poraz Denvera, Jokić zabeležio tripl-dabl

Košarkaši Golden stejta pobedili su u San Francisku ekipu Denvera rezultatom 128:117 u utakmici NBA lige.

Najefikasniji u timu Golden stejta bio je Mozes Mudi sa 23 poena, Al Horford je postigao 22, a Deantoni Melton 20. U ekipi Denvera najbolji je bio srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je zabeležio tripl-dabl učinak sa 35 poena, 20 skokova i 12 asistencija. Košarkaši Denvera se nalaze na trećem mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 36 pobeda i 22 poraza, dok je Golden stejt osmi sa skorom 30/27. Transition ✌️ pic.twitter.com/xPmM0sE7kA — Denver Nuggets
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Trener Denvera prozvao ceo tim, Jokić odigrao brutalno, ali nije bilo dovoljno

Trener Denvera prozvao ceo tim, Jokić odigrao brutalno, ali nije bilo dovoljno

Telegraf pre 3 minuta
VIDEO Ovako nešto ostali ne mogu da urade ni u video-igri: Rekord Jokića koji bi mogao da ostane večan, pre njega to niko nije…

VIDEO Ovako nešto ostali ne mogu da urade ni u video-igri: Rekord Jokića koji bi mogao da ostane večan, pre njega to niko nije radio

Nova pre 1 sat
Ne pomaže ni tripl-dabl Jokića: Denver poražen od Golden Stejta

Ne pomaže ni tripl-dabl Jokića: Denver poražen od Golden Stejta

Euronews pre 1 sat
Ameri u totalnoj neverici - Jokić ne prestaje da pomera granice! Dobro protrljajte oči i pogledajte ovo - isplivao neverovatan…

Ameri u totalnoj neverici - Jokić ne prestaje da pomera granice! Dobro protrljajte oči i pogledajte ovo - isplivao neverovatan podatak o Srbinu!

Kurir pre 1 sat
Nikolu Jokića odavno nismo videli ovakvog, pogledajte kako je stao pred američke novinare: "Zabrinut sam..."

Nikolu Jokića odavno nismo videli ovakvog, pogledajte kako je stao pred američke novinare: "Zabrinut sam..."

Telegraf pre 1 sat
Već viđeno: Denver nije naplatio Jokićev tripl-dabl

Već viđeno: Denver nije naplatio Jokićev tripl-dabl

Sputnik pre 1 sat
Skandal! Srpska zastava izbačena sa meča Nikole Jokića (video)

Skandal! Srpska zastava izbačena sa meča Nikole Jokića (video)

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBATwitterNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Golden Stejta

Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Golden Stejta

Nedeljnik pre 18 minuta
Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Golden Stejta, Topić koristi minute (VIDEO)

Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Golden Stejta, Topić koristi minute (VIDEO)

RTV pre 8 minuta
Zvezdi utaban put do pol pozicije, Partizanu sledi "pakao"

Zvezdi utaban put do pol pozicije, Partizanu sledi "pakao"

Sportske.net pre 23 minuta
Klipersi gube, Bogdanović ne mrda sa klupe

Klipersi gube, Bogdanović ne mrda sa klupe

RTS pre 23 minuta
“Derbi Arnoa” - I Medići bi voleo da “Ljubičasti” pobede!

“Derbi Arnoa” - I Medići bi voleo da “Ljubičasti” pobede!

Sportske.net pre 23 minuta