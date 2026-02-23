VIDEO: Još jedan poraz Denvera, Jokić zabeležio tripl-dabl

Košarkaši Golden stejta pobedili su u San Francisku ekipu Denvera rezultatom 128:117 u utakmici NBA lige.

Najefikasniji u timu Golden stejta bio je Mozes Mudi sa 23 poena, Al Horford je postigao 22, a Deantoni Melton 20. U ekipi Denvera najbolji je bio srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je zabeležio tripl-dabl učinak sa 35 poena, 20 skokova i 12 asistencija. Košarkaši Denvera se nalaze na trećem mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 36 pobeda i 22 poraza, dok je Golden stejt osmi sa skorom 30/27.