Ministarka energetike Srbije: Nuklearna elektrana na mreži do 2040. godine

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u ponedeljak da Srbija u pripremnoj fazi razvoja svog nuklearnog programa sarađuje sa francuskom kompanijom EDF, ali da je raspoložena za saradnju i sa drugim nosiocima tehnologija, kao i da prvu elektranu na mreži očekuje do 2040. godine.

Ona je , na sastanku sa delegacijom ruske Državne korporacije “Rosatom”, koju je predvodio generalni direktor Aleksej Lihačov, navela da je planirano da prva i druga faza razvoja bude završena 2032. godine, da će se do tada razviti i tehnologija malih modularnih reaktora, odnosno da će Srbija tada razmatrati i tu opciju. “Kada se institucionalno, regulatorno i kadrovski osposobimo, moći ćemo da odaberemo partnera, nosioca tehnologije i uđemo u proces izgradnje, da