SDP nastavlja tradiciju ramazanskih iftara (FOTO)

U organizaciji Sandžačke demokratske partije sinoć je priređen iftar za žitelje Pašinog gumna, u prepunoj sali hotela Hotel Ideal, koji je okupio više od 250 ljudi.

U toploj i srdačnoj atmosferi, u duhu Ramazana, veče je proteklo ispunjeno zajedništvom, međusobnim uvažavanjem i osećajem zahvalnosti što ove posebne trenutke dele zajedno. Iftaru je prisustvovalo i predsedništvo stranke, koje je sa građanima razgovaralo o aktuelnim temama, saslušalo njihove predloge i razmenilo mišljenja o važnim pitanjima. ”Ovakvi susreti potvrđuju opredeljenje da se dijalog sa građanima neguje kontinuirano i neposredno” kazao je potpredsednik