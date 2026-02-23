Brnabić raspisala redovne lokalne izbore u 9 lokalnih samouprava za 29.mart

BEOGRAD - Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić raspisala je danas redovne lokalne izbore u devet jedinica lokalne samouprave u Srbiji za 29 mart.

Brnabić je Odluku o raspisivanju izbora potpisala u centralnom holu Doma Narodne skupštine u 12 časova. Redovni lokalni izbori biće održani u gradu Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka. Brnabić je rekla da je u skladu sa ovlašćenjem iz člana 34 Zakona o lokalnim izborima donela odluku o raspisivanju redovnih izbora za odbornike skupština devet jedinica lokalnih jedinica. ''Prtehodni lokalni