Island razmatra mogućnost ubrzanog glasanja na referendumu o ulasku u EU

BRISEL - Island razmatra mogućnost da već u avgustu ove godine održi referendum o obnovi pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, znatno pre ranije planiranog roka 2027. godine, prenosi portal Politiko.

Prema navodima izvora upoznatih sa pripremama, islandski parlament bi u narednim sedmicama mogao da saopšti datum izjašnjavanja građana o nastavku pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Island je podneo zahtev za članstvo 2009. godine, u jeku finansijske krize, ali je vlada 2013. zamrzla pregovore, da bi 2015. Rejkjavik zatražio da se više ne smatra kandidatom za članstvo. Ovaj potez dolazi nakon niza poseta političara EU Islandu i islandskih političara Briselu.