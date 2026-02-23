UKRAJINSKA KRIZA Vitkof se nada susretu na najvišem nivou za tri nedelje; Orban i Fico prete Kijevu obustavom snabdevanja strujom

RTV pre 9 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA Vitkof se nada susretu na najvišem nivou za tri nedelje; Orban i Fico prete Kijevu obustavom snabdevanja…

MOSKVA, KIJEV, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.460. dan. Uoči četvrte godišnjice rata, obe strane ne odustaju od masovnih udara dronova. Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof smatra da bi se uslovi za sastanak Putina, Zelenskog i Trampa mogli steći za tri nedelje. Mađarska i Slovačka prete da će danas obustaviti snabdevanje strujom Ukrajine, tvrdeći da Kijev stoji iza blokade naftovoda “Družba”.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da su ruske snage u masovnom udaru na Kijev i okolne regione, kao i na Dnjeparsku, Kirovogradsku, Nikolajevsku, Odesku, Poltavsku i Sumsku oblast, lansirale skoro 300 jurišnih dronova, uglavnom tipa "šahed", i 50 raketa različitih tipova, uključujući balističke. Lokalne vlasti navele su da je u oblasti Kijeva jedna osoba je poginula, a 15 je povređeno, od čega četvoro dece. Sa druge strane, gradonačelnik glavnog grada
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vitkof se nada susretu na najvišem nivou za tri nedelje; Orban i Fico prete Kijevu obustavom snabdevanja strujom

Vitkof se nada susretu na najvišem nivou za tri nedelje; Orban i Fico prete Kijevu obustavom snabdevanja strujom

RTS pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaVašingtonNaftovodSlovačkaKijevMađarskaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Vitkof se nada susretu na najvišem nivou za tri nedelje; Orban i Fico prete Kijevu obustavom snabdevanja…

UKRAJINSKA KRIZA Vitkof se nada susretu na najvišem nivou za tri nedelje; Orban i Fico prete Kijevu obustavom snabdevanja strujom

RTV pre 9 minuta
Na današnji dan, 23. februar: Rođen Hendl, uhapšen Emil Zola u Drajfusovoj aferi...

Na današnji dan, 23. februar: Rođen Hendl, uhapšen Emil Zola u Drajfusovoj aferi...

N1 Info pre 9 minuta
(Foto, video) Vođa najkrvavijeg kartela je ubijen, a rat bukti! Ulice spaljene, broje se mrtvi, okrutni vojnici vrše teror…

(Foto, video) Vođa najkrvavijeg kartela je ubijen, a rat bukti! Ulice spaljene, broje se mrtvi, okrutni vojnici vrše teror: Nižu se pretnje likvidacijom, zemlja tone u ponor

Blic pre 24 minuta
Prilaze kolima, otimaju žene i počinje horor! Na komodi prizor koji izaziva jezu, a onda sledi fotografija: "Sve o čemu sam…

Prilaze kolima, otimaju žene i počinje horor! Na komodi prizor koji izaziva jezu, a onda sledi fotografija: "Sve o čemu sam mislila je smrt"

Blic pre 59 minuta
Jad Vašem i Muzej žrtava genocida – paralele i razlike u čuvanju sećanja

Jad Vašem i Muzej žrtava genocida – paralele i razlike u čuvanju sećanja

RTS pre 29 minuta