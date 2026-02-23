UKRAJINSKA KRIZA Vitkof se nada susretu na najvišem nivou za tri nedelje; Orban i Fico prete Kijevu obustavom snabdevanja strujom

MOSKVA, KIJEV, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.460. dan. Uoči četvrte godišnjice rata, obe strane ne odustaju od masovnih udara dronova. Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof smatra da bi se uslovi za sastanak Putina, Zelenskog i Trampa mogli steći za tri nedelje. Mađarska i Slovačka prete da će danas obustaviti snabdevanje strujom Ukrajine, tvrdeći da Kijev stoji iza blokade naftovoda “Družba”.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da su ruske snage u masovnom udaru na Kijev i okolne regione, kao i na Dnjeparsku, Kirovogradsku, Nikolajevsku, Odesku, Poltavsku i Sumsku oblast, lansirale skoro 300 jurišnih dronova, uglavnom tipa "šahed", i 50 raketa različitih tipova, uključujući balističke. Lokalne vlasti navele su da je u oblasti Kijeva jedna osoba je poginula, a 15 je povređeno, od čega četvoro dece. Sa druge strane, gradonačelnik glavnog grada