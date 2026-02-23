Počeo Vaskršnji post – vreme duhovnog i telesnog uzdržanja

Šabačke novosti pre 21 minuta
Počeo Vaskršnji post – vreme duhovnog i telesnog uzdržanja

Za vernike Srpske pravoslavne crkve počeo je Vaskršnji post, najduži i najstroži post u pravoslavnom kalendaru, koji predstavlja pripremu za najveći hrišćanski praznik – Vaskrs.

Ovaj post naziva se i Veliki post, a traje sedam nedelja, do praznika Hristovog vaskrsenja. Vaskršnji post ustanovljen je u prvim vekovima hrišćanstva, a svoj današnji oblik dobio je tokom razvoja crkvene prakse. Njegov smisao nije samo u uzdržavanju od određene hrane, već pre svega u duhovnom očišćenju, molitvi, pokajanju i činjenju dobrih dela. Post podrazumeva vraćanje sebi i bližnjima, smirivanje strasti i jačanje vere. Prema učenju Srpska pravoslavna crkva,
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Danas počinje Uskršnji post: Evo do kada traje i kojih se pravila treba pridržavati

Danas počinje Uskršnji post: Evo do kada traje i kojih se pravila treba pridržavati

Danas pre 56 minuta
Počeo Vaskršnji post

Počeo Vaskršnji post

Sputnik pre 36 minuta
Počinje uskršnji post - ovo su verovanja i običaji

Počinje uskršnji post - ovo su verovanja i običaji

Radio 021 pre 51 minuta
Počinje Vaskršnji post – veruje se da je dobro započeti velike poslove

Počinje Vaskršnji post – veruje se da je dobro započeti velike poslove

RTV pre 1 sat
Počinje Vaskršnji post – veruje se da je dobro započeti velike poslove

Počinje Vaskršnji post – veruje se da je dobro započeti velike poslove

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Promenljivo oblačno i toplije: Maksimalna temperatura od 12 do 17 stepeni

Promenljivo oblačno i toplije: Maksimalna temperatura od 12 do 17 stepeni

N1 Info pre 46 minuta
Novi Sad: Ispred Srpskog narodnog pozorišta policija stajala između pristalica vlasti i studenata

Novi Sad: Ispred Srpskog narodnog pozorišta policija stajala između pristalica vlasti i studenata

Beta pre 1 minut
Kraj sretenjskog raspusta za sve osnovce i srednjoškolce u Srbiji

Kraj sretenjskog raspusta za sve osnovce i srednjoškolce u Srbiji

RTV pre 51 minuta
Od Subotice do Nju Delhija

Od Subotice do Nju Delhija

Danas pre 51 minuta
Danas počinje Uskršnji post: Evo do kada traje i kojih se pravila treba pridržavati

Danas počinje Uskršnji post: Evo do kada traje i kojih se pravila treba pridržavati

Danas pre 56 minuta