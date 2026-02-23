Počeo Vaskršnji post – vreme duhovnog i telesnog uzdržanja

Za vernike Srpske pravoslavne crkve počeo je Vaskršnji post, najduži i najstroži post u pravoslavnom kalendaru, koji predstavlja pripremu za najveći hrišćanski praznik – Vaskrs.

Ovaj post naziva se i Veliki post, a traje sedam nedelja, do praznika Hristovog vaskrsenja. Vaskršnji post ustanovljen je u prvim vekovima hrišćanstva, a svoj današnji oblik dobio je tokom razvoja crkvene prakse. Njegov smisao nije samo u uzdržavanju od određene hrane, već pre svega u duhovnom očišćenju, molitvi, pokajanju i činjenju dobrih dela. Post podrazumeva vraćanje sebi i bližnjima, smirivanje strasti i jačanje vere. Prema učenju Srpska pravoslavna crkva,