Island razmatra brzo pridruživanje EU zbog geopolitičke situacije

Serbian News Media pre 1 sat
Island razmatra brzo pridruživanje EU zbog geopolitičke situacije

Island razmatra da već u avgustu glasa o ponovnom pokretanju pregovora o članstvu u EU, nakon što je američki predsednik Donald Tramp obnovio interesovanje za susedni Grenland.

Obnavljanje pregovora Islanda o članstvu u EU poklapa se sa rastućim bojaznima za bezbednost zemlje koja nema svoju vojsku i oslanja se na NATO kada je reč o odbrani, piše danas briselski portal Politiko. Vladajuća koalicija u Rejkjaviku obećala je referendum o ponovnom pokretanju pristupnih pregovora sa EU do 2027. ali se nakon Trampovog uvođenja carina i pretnji aneksijom Grenlanda taj rok sada skraćuje. Do ubrzavanja dolazi nakon niza poseta političara EU
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Island razmatra brzo pridruživanje EU zbog geopolitičke situacije

Island razmatra brzo pridruživanje EU zbog geopolitičke situacije

Nova pre 1 sat
Island ubrzava odluku o EU: referendum moguć već u avgustu

Island ubrzava odluku o EU: referendum moguć već u avgustu

Insajder pre 2 sata
Island menja kurs: Referendum o članstvu u EU stiže ranije nego što je planirano

Island menja kurs: Referendum o članstvu u EU stiže ranije nego što je planirano

Euronews pre 3 sata
Island razmatra brzo pridruživanje EU zbog geopolitičke situacije

Island razmatra brzo pridruživanje EU zbog geopolitičke situacije

Nedeljnik pre 2 sata
Island razmatra referendum o pripajanju EU! Odluka bi mogla da padne vrlo brzo, proces je drastično ubrzan, dobrim delom i…

Island razmatra referendum o pripajanju EU! Odluka bi mogla da padne vrlo brzo, proces je drastično ubrzan, dobrim delom i zbog Trampa!

Kurir pre 3 sata
Politiko: EU uskoro dobija novu članicu?

Politiko: EU uskoro dobija novu članicu?

N1 Info pre 4 sati
Politiko: Island razmatra mogućnost ubrzanog glasanja na referendumu o ulasku u EU

Politiko: Island razmatra mogućnost ubrzanog glasanja na referendumu o ulasku u EU

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOReferendumPregovori sa EUBriselEUGrenlandDonald Trampisland

Svet, najnovije vesti »

Poljaci uhapsili špijuna

Poljaci uhapsili špijuna

Vesti online pre 3 minuta
Od policajca do najtraženijeg narko-bosa na svetu! El Menčo izgradio jedno od najvećih kriminalnih carstava na svetu, posle…

Od policajca do najtraženijeg narko-bosa na svetu! El Menčo izgradio jedno od najvećih kriminalnih carstava na svetu, posle njegove smrti ostao haos

Kurir pre 3 minuta
Ko je bio El Menčo, ubijeni vođa surovog kartela – bivši policajac koji je spektakularno izbegavao hapšenja

Ko je bio El Menčo, ubijeni vođa surovog kartela – bivši policajac koji je spektakularno izbegavao hapšenja

RTS pre 3 minuta
Zelenski: Putin je već započeo treći svetski rat, moramo da ga zaustavimo

Zelenski: Putin je već započeo treći svetski rat, moramo da ga zaustavimo

RTS pre 3 minuta
Rusi potvrdili, pogođena ključna tačka naftovoda Družba! Gust crni dim kulja ka nebu Tatarstana, evo zašto je važno ovo…

Rusi potvrdili, pogođena ključna tačka naftovoda Družba! Gust crni dim kulja ka nebu Tatarstana, evo zašto je važno ovo postrojenje "Transnjefta" (video)

Kurir pre 3 minuta