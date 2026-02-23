Kalas ne veruje da će danas biti napretka oko usvajanja 20. paketa sankcija Rusiji

Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas, pred sastanak ministara spoljnih poslova Unije u Briselu da ne veruje da će biti ostvaren napredak u usvajanju 20. paketa sankcija Rusiji, zbog blokade Mađarske i Slovačke. „Imaćemo razgovore o Ukrajini.

Kao što znate sutra je četvrta godišnjica tog užasnog rata i razgovaraćemo o 20. paketu sankcija, ali kao što svi znate mislim da neće biti napretka oko toga danas, ali ćemo svakako uložiti napor“, rekla je Kalas danas po dolasku na sastanak Saveta za spoljne poslove. Ona je rekla da se ulažu „najveći napori da se sprovede taj paket sankcija“ i da će pokrenuti to pitanje sa zemljama koje to blokiraju. „Ali smo čuli neke vrlo jake izjave iz Mažarske i zato nažalost